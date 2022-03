Na twee jaar afwezigheid opnieuw Rivierenhofloop

BORGERHOUT Protest tegen Kruger­plein en andere straatna­men die naar apartheids­re­gime verwijzen: “Het kan niet dat onderdruk­kers van zwarte Zuid-Afrikanen nog steeds prominent op onze plaatsnaam­bor­den pronken”

Na de strijd tegen de standbeelden van Leopold II is er in Borgerhout nu ook opschudding ontstaan over enkele straatnamen met het Krugerplein op kop. Paul Kruger (1825-1902) wordt doorgaans als Zuid-Afrikaans vrijheidsstrijder geportretteerd tegen de Britse bezetter maar hij zou ook onderdrukker geweest zijn van zwarte Zuid-Afrikanen en het apartheidsregime in het land in stand hebben gehouden.

