Na 10 jaar: Deurne krijgt weer een kerstmarkt

Antwerpen Antwerps Kunsten­over­leg (AKO) wil verder praten met schepen Ait Daoud (N-VA): “We verwachten van haar een scherpere kennis van haar beleidsdo­mein”

Het Antwerps Kunstenoverleg (AKO) gaat in op de uitnodiging van schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) om verder te praten. “Maar we moeten het ook hebben over onze rol als adviesorgaan én over de betreurenswaardige uitspraken in de pers (waaronder Het Laatste Nieuws, red.). De populistische vooroordelen maken ons moedeloos.”

14 november