Menselijke romp gevonden in kelder van berucht flatgebouw Deurne: moordonderzoek geopend

Deurne | UpdateIn de kelder van een appartementsgebouw in de Bisschoppenhoflaan in Deurne zijn vrijdagavond lichaamsresten aangetroffen. Dat bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. Het gaat naar verluidt om een romp, zonder hoofd of ledematen, die in een reiskoffer zat.

De politie kwam omstreeks 20 uur ter plaatse. Een buurtbewoner had in zijn kelder een onbekende koffer aangetroffen met daarin een onvolledig lichaam. Aan ingang van het flatgebouw werd een tent opgetrokken, vermoedelijk om een vuilnisbak en vuilniszakken af te schermen. Die werden later doorzocht om na te gaan of ook daar mogelijk delen van het lichaam waren gedumpt.

Woordvoerster Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket wilde niet zeggen of het lichaam van een man of een vrouw is. “De wetsdokter is volop met zijn onderzoek bezig. Ook de onderzoeksrechter en de parketmagistraat stappen ter plaatse af.”

Volledig scherm Een beeld van de bewuste kelder. Buurtbewoners klagen al langer dat de berghokken en garageboxen volgestouwd worden met rommel en afval. © PLA

In de kelder waar de lichaamsresten gevonden werden, zouden volgens buren vaak daklozen en druggebruikers samenkomen. Ook prostituees werken hun klanten af in de schamele appartementen erboven. Het langgerekte gebouw met zo’n honderd woningen heeft al jarenlang een kwalijke reputatie. Bewoners kloegen in het verleden al vaak dat de berghokken en de garageboxen volgestouwd werden met rommel en afval. Met enorme stankhinder en overlast van ratten tot gevolg.

Kalasjnikov

Eén van de garageboxen dook drie jaar geleden op in een drugsonderzoek. Drugscrimineel Niels D.C. had de box gehuurd en er een zak achtergelaten. De politie vond in de zak maar liefst vijf automatische wapens type Kalashnikov, één automatisch wapen met geluidsdemper, één halfautomatisch wapen, acht laders en een grote hoeveelheid munitie.

Volledig scherm Eén van de bewoners richtte zich al via een briefje tot de vele onverlaten die naar verluidt in de kelder rondhangen. © PLA

Vuurwerkbom

Maar dat is niet alles. Ook in 2010 kwam het gebouw al op een bedenkelijke manier in het nieuws. Toen werden er maar liefst 12.000 vuurpijlen en rookbommen gevonden in de kelder. Twee Nederlanders hadden ze daar bewaard in aanloop naar de feestdagen. De politie kwam er bij toeval achter, de bewoners wisten van niets. Zowat de hele garagebox lag vol. “Eén vonkje of een kortsluiting had volstaan om deze bom tot ontploffing te brengen”, klonk het. Er kwam zelfs een gespecialiseerde firma aan te pas om alles naar een veilige plek te brengen.

De kelder loopt in een gang van wel honderd meter lang onder het volledige gebouw door. Aan weerskanten van de gang zijn er de garageboxen en berghokken. De politie heeft vrijdagavond tientallen ploegen in versterking opgeroepen om de kelder te doorzoeken en alle aanwezige bewoners te ondervragen.

