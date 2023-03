Medisch psychopedagogisch centrum voor kinderen viert 10-jarig bestaan

32-jarige man valt in Schelde na feestje in Waagnatie en kan niet meer gered worden

Een 32-jarige man uit West-Vlaanderen is in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Schelde gevallen bij de Waagnatie aan de Rijnkaai. Zowel brandweer als politie zetten een grote zoek- en reddingsactie op touw om het slachtoffer nog uit het water te vissen, maar moesten na anderhalf uur de zoektocht staken. Er bestaat een grote kans dat de man is overleden. “Bij een drenkeling in de Schelde is het eerste uur van levensbelang.”