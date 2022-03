Mascha Van Huffelen verkozen tot voorzitter N-VA Deurne

“De voorbije drie jaar heb ik gemerkt dat we bij N-VA Deurne allemaal een groot hart hebben voor ons district en dat we dicht bij onze bewoners staan. We vertrekken steeds vanuit onze eigen sterkte en zijn trots op de verwezenlijkingen die we hebben gedaan in de zes jaar dat we in het college zitten. Samen met deze vernieuwde bestuursploeg wil ik volop gaan voor een sterk resultaat in 2024", aldus kersvers voorzitter Mascha Van Huffelen.