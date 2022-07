Man sterft na schietincident in Deurne: getuigen horen zeven schoten

Deurne Insecten kunnen op hotel op begraaf­plaats Ruggeveld

Stad Antwerpen bouwde een insectenhotel op begraafplaats Ruggeveld in Deurne. De constructie is 11 meter lang en werd geplaatst aan de rand van de begraafplaats. Het hotel is een nest- en schuilplaats voor wilde bijen en andere insecten, die een belangrijke rol spelen in het ecosysteem.

8 juli