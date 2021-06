Man overleden na steekpartij aan school in Deurne

ANTWERPEN Unieke studie van Rubens’ studiekop­pen door Museum voor Schone Kunsten: “Knip- en plakwerk avant la lettre”

10 juni Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) onderzoekt in ‘Study Heads’ het gevarieerd gebruik van studiekoppen of tronies door Rubens en zijn volgelingen. De studie - wereldwijd de allereerste in haar soort - geeft heel wat prijs over de werking van de grootmeester. “Er werd in razendsnel tempo samengewerkt in zijn atelier.”