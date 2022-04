Luide knal schrikt Deurne-Noord op: “Het ging vermoedelijk om vuurwerk”

De luide knal was te horen omstreeks 01.15 uur in de buurt van het vernieuwde pleintje aan de Eikblokstraat. “We kregen verschillende oproepen over een explosie. Enkele ploegen zijn meteen nazicht gaan doen in de omgeving, maar ze hebben niks gevonden. Niemand heeft nadien schade gemeld, dus het ging vermoedelijk om vuurwerk”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.