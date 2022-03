“Luc was de vriendelijkheid zelve”: graag geziene priester sterft bij verwoestende woningbrand in Deurne

DeurneBij een uitslaande woningbrand in de Seraphin De Grootestraat in Deurne is donderdag in alle vroegte bewoner Luc Donckers (59) om het leven gekomen. Omwonenden reageren geschokt: de priester was bijzonder graag gezien. “Luc was gul. Hij deelde wat hij kon.”