Leerlingen van Scheppersinstituut organiseren na twee jaar afwezigheid opnieuw gekende modeshow

Antwerpen Imane (12) en Melike (12) zijn voor één dag directeur van het M HKA: “Maar ik droom nu vooral van een goede middelbare school”

Later als ik groot ben, word ik... baas! Om jongeren te laten zien hoe het voelt om met de plak te zwaaien, liepen twintig zesdejaars uit verschillende lagere scholen mee met CEO’s, voorzitters en beleidsmakers in Antwerpen. Met het project ‘Baas Van Morgen’ wil jongerenorganisatie JINC het pad naar succes ongeacht afkomst of kleur vereffenen. Imane (12) en Melike (12) van basisschool De Puzzel in Hoboken konden na een dag in het M HKA alvast wennen aan de functie van zakelijk directeur.

21 april