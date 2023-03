Kruispunt Alfons Schneiderlaan en Ter Heydelaan krijgt nieuw asfalt.

Deurne Opgelet: oprit Ring aan Sportpa­leis één week afgesloten voor Oosterweel­wer­ken

De oprit van de Antwerpse ring (R1) aan het Sportpaleis (oprit 2 Deurne) is vanaf zondagavond een week lang dicht voor werken. Dat meldt Oosterweelbouwheer Lantis. Er moeten kabels en leidingen worden verlegd ter voorbereiding van de eigenlijke Oosterweelwerken die daar later gepland staan. De sluiting zorgde maandagochtend meteen voor hinder: het was filerijden op de Autolei in Wijnegem en ook op de Singel richting de oprit Borgerhout is het aanschuiven.