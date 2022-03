Kruiden leren kennen, plukken, verwerken én verorberen: kruidige brouwsels in het Rivierenhof

Schoten Bekend Vlaanderen opent grootste ZEB van België in Schoten

Het filiaal van ZEB langs de Bredabaan in Schoten is verdriedubbeld in oppervlakte. Deze grootste vestiging van de kledingwinkelketen in ons land opent vrijdag de deuren. Een resem aan BV’s mocht samen met andere exclusieve genodigden de vestiging donderdagavond al ontdekken. Opvallend: geen professionele modellen, maar wél werknemers van ZEB schitterden op de catwalk.

