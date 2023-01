Koppel uit Genk riskeer tot vier jaar cel voor organiseren van sekswerk

Deurne/GenkDe correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Bianca D. (43) en haar partner Cüneyt K. (38) uit Genk veroordeeld voor het regelen van de prostitutie-activiteiten van drie sekswerkers. In ruil moesten de slachtoffers, die zich in een kwetsbare toestand bevonden, de helft van hun inkomsten afgeven.

De politie ging op 21 november 2021 naar een appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne, nadat een bewoner had gemeld dat er prostitutie-activiteiten plaatsvonden. De inspecteurs kwamen een man tegen in de trappenhal die via de sekssite Redlights een afspraak had gemaakt met een sekswerker.

De politie trof in het appartement waar de afspraak doorging een Roemeense en een Peruviaanse vrouw aan, die geen Nederlands of Engels spraken, en nog een klant. Toen ze later met een tolk verhoord werden, verklaarden ze als prostituee te werken. Bianca D. zorgde voor de advertenties en voor de klanten. In ruil moesten ze de helft van hun inkomsten aan haar geven. Cüneyt K. kwam het geld om de drie à vier dagen ophalen. De ene vrouw verklaarde al 2.470 euro te hebben afgestaan, de andere schatte ongeveer 4.000 euro elke twee weken. Berichten op hun gsm-toestellen bevestigden de organiserende rol van Bianca D.

Via telefonie-onderzoek kon een twintigtal mogelijke slachtoffers geïdentificeerd worden. De speurders probeerden contact met hen op te nemen, maar dat leverde meestal niets op. Alleen een Roemeense vrouw was bereid om een verklaring af te leggen, die overeenstemde met wat de twee andere slachtoffers al verteld hadden.

Kwetsbare positie

Bianca D. gaf toe dat ze de prostitutie-activiteiten van enkele sekswerkers had geregeld. Ze ontkende evenwel dat ze de helft van hun inkomsten aan haar moesten geven en beweerde slechts 10 à 20 euro per klant te krijgen. Cüneyt K. zei dat hij de vrouwen vervoerde en dat hij het geld ging ophalen. Tijdens het proces voerden ze geen ernstige betwisting over de feiten. De rechtbank vond dat beide misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare positie van de slachtoffers om er munt uit te slaan.

Bianca D. werd veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan dertig maanden met uitstel, en 24.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Cüneyt K. kreeg achttien maanden cel en 24.000 euro boete. De rechtbank verklaarde 10.125 euro en een BMW verbeurd

