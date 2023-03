Klein wondje op voet eindigt voor Sofie (41) met beenamputatie: “Toen ik 40°C koorts had, plakten ze er gewoon pleister over”

Miljoenen euro’s drugsgeld uit Dubai witgewas­sen via chique Antwerpse antiekhan­de­laar: 4 man in de cel

De 46-jarige antiekhandelaar Jan H. - die een antiekzaak in de Antwerpse Kloosterstraat had - wordt ervan verdacht grote geldbedragen, onder meer afkomstig uit de invoer van partijen cocaïne, te hebben witgewassen. De man zou gehandeld hebben in opdracht van drugscriminelen die zich in Dubai schuilhouden. Het criminele vermogen wordt geraamd op 9,5 miljoen euro. Bij huiszoekingen werden grote hoeveelheden cashgeld, luxewagens, horloges en wapens gevonden.