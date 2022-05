Kinderopvang Speelpaleis in Deurne sluit, steinerschool neemt intrek in pand

Deurne School avAnt in Deurne krijgt financiële steun voor dakrenova­tie

De avAnt Provinciale Middenschool in Deurne krijgt financiële steun voor dakwerken van de Vlaamse regering. Het district is tevreden met deze vrijgemaakte middelen: “Investeren in onderwijs, is mee investeren in de toekomst van onze jongeren”, zegt districtsschepen voor Jeugd Elke Brydenbach.

10 mei