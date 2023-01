KIJK. Feestvierders schieten vuurpijlen af op woningen in Deurne tijdens oudejaarsnacht

Rond kwart over twaalf op oudejaarsnacht kreeg de politie meldingen binnen dat het er nogal hevig aan toe ging in de driehoek van de Lakborslei, de Confortalei en de Jos Scheurweghstraat. Beelden die de ronde doen op TikTok schetsen wat er aan de hand was. Een groep jongeren had het geldende verbod op het afsteken van vuurwerk naast zich neergelegd en besloot om toch wat vuurpijlen te lucht in te schieten. Op zich al reden genoeg voor de politie om in te grijpen, maar daar bleef het niet bij.

Explosies naar alle kanten

Even later zien we dat enkele amokmakers aan hoge snelheid door de straat scheuren en daarbij niet bepaald uitkijken voor hun eigen veiligheid of die van de mensen in de straat. Even later steken de feestvierders knalvuurwerk af op straat en vliegen enkele pijlen rechtstreeks op de ramen en muren van de omliggende woningen af. Op een zeker moment vliegen de explosies letterlijk alle kanten uit.