Kevin (21) zoekt vandalen die zijn wagen hebben beschadigd: “Anders moet ik zelf opdraaien voor 500 euro aan franchisekosten”

Deurne/BorsbeekDrie jongeren hebben zondagnacht de wagen van Kevin Gerardo Monteiro (21) op verschillende plaatsen beschadigd. Kevin deed een aangifte van vandalisme, maar moet zelf opdraaien voor de franchisekosten omdat de daders onbekend zijn. Hij hoopt daarom dat iemand die nacht iets gezien heeft of bezit over camerabeelden van de daders.

Zondagnacht sliep Kevin bij zijn vriendin in de Van Strydoncklaan in Deurne, boven de Albert Hein. Zijn wagen stond geparkeerd voor het appartement aan nummer 156. Om 1.40 uur werd hij wakker van een luide klap. “Ik keek uit het raam en zag enkele jongeren bij mijn auto staan”, vertelt hij. “In mijn pyjama ging ik naar beneden en merkte ik schade op aan mijn spiegel. Ik ben de jongeren meteen achterna gelopen tot in het steegje tussen de Manebruggestraat en de Granvellelaan. Daar heb ik hen gevraagd of zij mijn wagen beschadigd hadden, maar ze antwoordden dat ze er niks mee te maken hadden. Omdat ik niemand vals wilde beschuldigen ben ik dan maar teruggekeerd.”

Quote De jongeren waren dronken en verbaal agressief. Ze zeiden dat ze niks gedaan hadden en dat ik geen bewijs had. Kevin

Verbaal agressief

Toen Kevin zijn wagen beter bekeek, zag hij dat er naast de beschadigde spiegel op verschillende plaatsen diepe krassen waren toegebracht. Er zit ook een deuk in de achterkant van zijn auto. “Omdat het over zo’n grote schade ging ben ik de jongeren opnieuw gaan zoeken. Ik kwam hen tegen op het kruispunt ter hoogte van de Adrinkhovelaan en Karelsoetelaan in Borsbeek. Opnieuw zeiden ze dat ze niks gedaan hadden en dat ik geen bewijs had. Ze waren dronken en verbaal agressief. Een van hen zei ‘zwijg of ik sla u kapot’. Ik ben dan maar teruggekeerd naar huis.”

Kevin belde meteen de politie om een proces-verbaal te laten opstellen. Hij had de nummerplaat van de scooter van een van de jongeren onthouden, maar die bleek op de naam te staan van een ouder persoon in Anderlecht. “Het zou kunnen dat ik het verkeerd heb genoteerd of dat het om een gestolen nummerplaat gaat. Met de politie ben ik opnieuw gaan zoeken naar de jongeren, maar ze waren nergens meer te bespeuren.”

Franchisekosten

Omdat de schade aan zijn wagen door een onbekende tegenpartij is berokkend, moet Kevin de franchisekosten van 500 euro zelf betalen. “Ik vind dat vreemd, want ik heb een full omniumverzekering. Ik heb niks misdaan maar moet toch opdraaien voor de kosten. Daarom hoop ik de jongeren te vinden zodat ze aansprakelijk gesteld worden voor hun daden. Wie die nacht iets gezien heeft of wie camerabeelden van de daders heeft, kan mij contacteren.”

Op camerabeelden van de Albert Hein zijn de drie jongeren te zien bij Kevins wagen op het moment van de feiten. “Door een reflectie van het licht zie je dat een van hen er met die fiets tegen rijdt. De drie daders zijn tussen de 17 en 19 jaar en zijn van Belgische afkomst. De jongen op de fiets is ongeveer 1m65 en heeft krullend rosblond haar. De twee anderen zijn ongeveer 1m75.”

Volledig scherm Kevins wagen stond geparkeerd naast de Albert Hein in de Van Strydoncklaan in Deurne. © rv

Volledig scherm De wagen heeft een deuk en diepe krassen aan de achterkant. © rv

