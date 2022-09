Keerlus Eksterlaar wordt geschrapt, Groen noemt beslissing “onbegrijpelijk”

De huidige keerlus ter hoogte van eindhalte Eksterlaar (Dascottelei) is niet geschikt voor grote tramstellen en bovendien gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker. Daarom komt er een nieuwe keerlus die door de Drakenhoflaan, de Gitschotellei en de Boekenberglei zal lopen. Het Antwerpse schepencollege neemt hierover binnenkort een beslissing. De start van die werken is voorzien voor het najaar van 2023.

Volgens Groen betekent het schrappen van de keerlus concreet zeggen dat tram 9, die daar nu een bocht maakt, zal moeten worden doorgetrokken of ingekort. “Ik mag hopen dat niet voor die laatste optie wordt gekozen”, zegt Imade Annouri. “Tram 9 is een populaire lijn en een belangrijke link tussen Deurne-Zuid en het Centraal Station. Er is trouwens nog steeds geen nieuw tramplan voorgelegd aan de vervoerregioraad dus het schrappen van de keerlus is voorbarig.”

“Voor ons is het onbegrijpelijk dat de huidige keerlus niet blijft functioneren tot er een alternatief is voor de reizigers”, gaat Annouri verder. “De nieuwe keerlus is trouwens vele malen duurder dan het behoud van de huidige. Er is totaal geen draagvlak voor in de buurt. Intussen staat de reiziger weer eens in de kou.”