Jaarmarkt Gallifortlei op 12 juni: “Er is ook een buurtrommelmarkt met kinderanimatie”

Na de coronajaren was het voor vele standhouders en organisatoren koffiedik kijken hoe het verder moest in de toekomst. “Vorig jaar was het met de geldende maatregelen niet evident om terug een jaarmarkt te organiseren”, zegt Arthur Bosschaert van Gallo VZW. “We hebben dat zo goed en zo kwaad als mogelijk toch op poten weten zetten. Gelukkig konden we beroep doen op ons groot netwerk en jarenlange ervaring. We nodigen iedereen dan ook uit om gezellig te komen kuieren op onze vernieuwde jaarmarkt.”