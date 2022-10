IN BEELD. Een zoete snoepgeur in het bos: De Grote Schijn betovert het Rivierenhof

Antwerpen Maria s’ Heeren (1884-1902), de ‘bruid van Koning Winter’ die levend verbrandde: deze bijzondere verhalen rusten op het Antwerpse Schoonsel­hof

Hendrik Conscience, Paul van Ostaijen, Lode Craeybeckx, Julien Schoenaerts en La Esterella: op het Schoonselhof liggen tal van beroemdheden begraven. Uiteraard kregen ook iets minder welklinkende namen op het ‘Antwerpse Père-Lachaise’ hun laatste rustplaats. Maar hún verhalen zijn vaak minstens even bijzonder. In onze reeks over het Schoonselhof vertellen we het levensverhaal van vijf fascinerende figuren. Vandaag: Maria s’ Heeren, de zeventienjarige kleermaakster die tijdens de Antwerpse lichtstoet in vlammen opging.

