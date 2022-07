“Hij racete op hen af, maar mijn cliënt schoot op zijn portier om hem te doen stoppen.” 25-jarige Nederlander riskeert 5 jaar cel voor schieten op woning in Deurne

Antwerpen“Volgens mijn cliënten kwam hij razendsnel op hen af zonder vaart te minderen.” De burgerlijke partijen waren afgelopen vrijdag niet mals voor Mohamed A. De 25-jarige Nederlander stond terecht omdat hij op 7 augustus vorig jaar een woning in Deurne onder vuur nam met een pistool. In de politieachtervolging nadien reed hij ook nog eens bijna twee agenten omver. Pas toen één van hen een schot loste, maakte hij rechtsomkeer.

“7 augustus vorig jaar is een dag die mijn cliënten zich nog lang gaan herinneren, vrees ik.” De woorden van advocaat Thibaud Delva vormden de prelude van een scenario dat vele gezinnen angst zou aanjagen als het hen zou overkomen. “Die avond aan de Bisschoppenhoflaan, rond half 1 ‘s nachts, was vrijwel het hele gezin nog wakker omdat er een familiebijeenkomst was geweest en moederlief was aan het stofzuigen. Plots hoort ze enkele luide knallen uit de richting van het venster komen, waarvan ze al gauw beseft dat het pistoolschoten waren.”

Haar jonge kinderen waren op dat moment nog aan het spelen en ze greep meteen in om hen in veiligheid te brengen. “Ga meteen bij het raam weg,” zou ze volgens Delva geroepen hebben. “Misschien komen er nog.” Geen enkel projectiel treft uiteindelijk een menselijk doel, maar wel blijkt dat minstens één kogel de garagepoort heeft doorboord en daarbij door de voorruit en door het dashboard van de auto die binnenstond is gedrongen. “En dat op ongeveer een meter hoogte van de grond,” aldus een kwade Delva. “Als daar op dat moment toevallig één van de jonge kinderen had rondgewandeld, hoef ik geen tekening te maken bij het drama dat zich zou hebben afgespeeld.”

Quote Eén van hen sprong aan de kant, maar de andere trok zijn dienstwa­pen en schoot op het portier van de Volkswagen. Daarop maakte beklaagde een U-turn en vluchtte hij de andere kant op. Advocaat politieagenten die Mohamed A. wilden tegenhouden

Identiteitskaart achtergelaten

Na grondig onderzoek bleek de 25-jarige Mohamed A. uit Nederland de schutter te zijn. Hij was met een huurauto vanuit Nederland naar Deurne gereden, had zijn auto geparkeerd en was naar zijn doelwit toegelopen. Nadat hij zijn opdracht volbracht had, reed hij weer weg, nadat het hem door de paniek kennelijk vijf minuten had gekost om zijn auto terug te vinden en ontsnapte hij succesvol aan de politie. Hij dumpte de witte Volkswagen Golf in Rotterdam, maar liet daarbij wel zijn rijbewijs, identiteitskaart en de huurovereenkomst van de auto achter.

Toen de politie de auto aantrof, hadden ze niet veel werk meer. Bovendien vonden de agenten een magazijn van een pistool voor de deur van de woning in Deurne en het wapen vond men later terug in de middenberm van de Frank Craeybeckxlaan, langs waar hij gevlucht was. Mohameds DNA werd op dat pistool teruggevonden. Maar de schietpartij was niet het enige vergrijp waarvoor men Mohamed zocht.

Op het laatste nippertje

“Tijdens zijn vlucht kregen mijn cliënten plots een oproep dat ze een sperpunt moesten opzetten om de vluchtende beklaagde tegen te houden,” aldus een advocate die twee politie-inspecteurs bijstaat in het proces. “Mijn cliënten wilden hun wagen opstellen aan een kruispunt, maar beklaagde vlamde hen plots voorbij aan duizelingwekkende snelheid. Op een gegeven moment werd opgeroepen dat de achtervolging zich had voortgezet op de Frank Craeybeckxlaan, waar mijn cliënten dus naartoe reden. Ze blokkeerden de twee rechtse vakken van de baan en stelden zich naast hun dienstwagen op om hem tegen te houden.”

Dat liep echter bijna verkeerd af. “Beklaagde zag het zwaalicht van de auto, maar hij stopte niet. Volgens mijn cliënten kwam hij razendsnel op hen af zonder vaart te minderen. Eén van hen sprong aan de kant, maar de andere trok zijn dienstwapen en schoot op het portier van de Volkswagen. Daarop maakte beklaagde een U-turn en vluchtte hij de andere kant op.” Beide agenten moesten nadien begeleid worden door een stressteam.

Quote Mijn cliënt had nog nooit met een wapen geschoten en besloot om voor de aanslag op een plein in de stad het wapen een keer af te vuren richting de grond, bij wijze van test. Hij trekt dus al de aandacht naar zich toe nog voordat hij effectief het bewuste misdrijf gepleegd had. Koen De Backer, advocaat Mohamed A.

Vanwege die actie wil het parket Mohamed A. niet enkel vervolgen voor criminele organisatie en de schietpartij, maar ook voor poging tot doodslag. Iets waar zijn advocaat Koen De Backer het niet mee eens is. “Mijn cliënt is geen koele hitman, maar is gewoon heel erg buiten zijn comfortzone geduwd door zijn opdrachtgevers,” verklaarde hij. “Hij is lang een kleine straatdealer geweest in Nederland en wilde op een zeker moment voor zichzelf beginnen. Domweg besloot hij daarbij de klantenlijst van zijn bazen te gebruiken om zijn netwerk op te bouwen.”

Schuld afbetalen

Volgens De Backer moest A. na die riskante actie een schuld afbetalen. “Zijn bazen vertelden hem dat hij gewoon even naar Antwerpen moest rijden en daar een paar keer op een woning moest schieten. Hij zou daarvoor een huurwagen en een wapen krijgen. Mijn cliënt had nog nooit met zo’n ding geschoten en besloot om voor de aanslag op een plein in de stad het wapen een keer af te vuren richting de grond, bij wijze van test. Hij trekt dus al de aandacht naar zich toe nog voordat hij effectief het bewuste misdrijf gepleegd had. En nadien is hij nog zo slim om verschillende documenten met zijn gegevens achter te laten in de huurauto. Deze man heeft zich gewoon in een wespennest gewikkeld waarmee hij geen raad wist en hij zal zelf nog jaren over zijn schouder moeten kijken.”

Dat hij de intentie had om de agenten omver te rijden, betwist De Backer stellig. “De kogelbaan geeft aan dat mijn cliënt al bezig was met omdraaien nog voor de agent geschoten had. Het is dus zeker niet bewezen dat hij pas besloot om te draaien toen men hem onder vuur had genomen. Wellicht heeft de agent, wiens paniek ik kan begrijpen, te vlug geschoten en heeft hij daarna willen verantwoorden waarom hij dat deed. Je mag als agent tenslotte niet zomaar schieten.”

Mohamed A. riskeert 5 jaar cel en 2.000 euro boete voor wat hij gedaan heeft. Op 28 juli horen we of hij die ook effectief krijgt.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.