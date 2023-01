“Het is goedkoper hier een konijn te adopteren dan er een bij de slager te gaan halen”: dierenasiel voert tijdens feestperiode asielstop voor konijnen in

“In de periode rond de feestdagen krijgen we vaak de vraag om grote, dikke konijnen te adopteren, die dan bijvoorbeeld op het kerstmenu staan”, aldus Vandenbossche. En dus voert hij met zijn vzw Socio al negen jaar een asielstop in tot de eindejaarsfeesten ten einde lopen. “Rond deze periode zijn we altijd extra voorzichtig. Als ze vragen of we konijntjes hebben, moeten ze ons altijd een foto doorsturen van de plek waar het beest zal leven. Als ze dan een foto van een plastiek bak is, weten we al hoe de vork in de steel zit. Het is goedkoper om hier een konijn te adopteren dan er een bij de slager te kopen.”