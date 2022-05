Hangjongeren terroriseren Wim Saerensplein, bewoners zijn het spuugzat: “Kindjes die op schommel willen, moeten hen eerst geld betalen”

Walter Peeters (64) werd zaterdagavond aan zijn woning op het Wim Saerensplein aangevallen door een groepje jongeren. “Ze belden verschillende keren aan, waardoor mijn hond begon te blaffen”, legt hij uit. “Omdat ze niet stopten, ging ik naar buiten. Ik vroeg hen om mijn hond met rust te laten en plots werd ik bekogeld met bakstenen uit de voortuin hiernaast. Ik viel neer en ze bleven maar gooien. Uiteindelijk raakte ik terug binnen en kwam de politie. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht en heb nu nog steeds schaafwonden in mijn gezicht en last van mijn achillespees.”

Marcella van Varsseveld is de bazin van café Daniel’s aan het Wim Saerensplein. Ze was erbij toen het zondagavond tot een gevecht kwam tussen haar klanten en de hangjongeren. “We hebben al een aantal weken last van die jongeren. Ze pesten buurtbewoners door bijvoorbeeld met hun brommer rond hen te cirkelen. Ze veroorzaken ook nachtlawaai, zo hielden ze onlangs nog om 3 uur ‘s nachts een bokswedstrijd op het plein”, vertelt ze. Zondagavond liep de situatie uit de hand toen de jongeren haar klanten met stenen bekogelden. “Ze bedreigden ons en riepen dat het plein van hen is. Ze gooiden niet alleen met stenen, maar zelfs met een kinderfiets. Een klant kreeg een baksteen in zijn gezicht en mij raakten ze aan mijn arm en benen. Enkele klanten hebben zich verdedigd door de stenen terug te gooien.”

Extra toezicht

Volgens Willem Migom van politiezone Antwerpen is er sinds een maand een duidelijke stijging van het aantal meldingen van overlast op het plein. “Daarom hield de politie er zaterdag een eerste gerichte controleactie. 23 jongeren die er de weg blokkeerden en sluikstort achterlieten, werden geconfronteerd met de overlast.” Ook zondagavond kwam de politie tussenbeide bij de vechtpartij. “De spanningen hadden een kookpunt bereikt. Na provocatie langs beide kanten werd met stenen over en weer gegooid. De mobiele eenheid arresteerde vier cafégangers bestuurlijk omdat ze mee voor de escalatie hadden gezorgd.”

Om nieuwe incidenten te vermijden zal de politie extra toezicht houden. Op het plein werd ook een mobiele camera geplaatst. “We zullen de-escalerend werken in richting van beide partijen, zodat ze het hoofd koel houden. Als er terug sprake is van geweld of vandalisme zullen we uiteraard streng optreden”, aldus Migom.

Petitie

Marcella en Walter hopen dat de rust snel terugkeert. “Ik heb daarvoor een petitie gestart met al meer dan 300 handtekeningen. We willen die jongeren een signaal geven dat ze moeten stoppen met de buurt te terroriseren. Ik hoorde dat ze zelfs geld vragen aan kinderen om op de schommel te mogen. De mensen durven hier niet meer buitenkomen na 21 uur. Ik heb al minstens 30 keer de politie gebeld, maar telkens als de combi is weggereden, staan ze er terug”, zegt Marcella. “Veel van die gasten zijn nog maar 12 of 13 jaar, dat is toch geen leeftijd om zo laat op straat te zijn?”, vult Walter aan. “We hebben allemaal weleens kattenkwaad uitgehaald toen we jong waren, maar dit is geen kattenkwaad meer! We voelen ons kwaad en machteloos.”

