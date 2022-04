GSM achter het stuur en sluikstort: politie organiseert actie tegen overlast

Verder heeft de politie 18 fietsers beboet die tegen de richting in reden en zo andere fietsers in gevaar brachten. Er was ook iemand op een step die in de verkeerde richting reed. Acht fietsers waren te druk met hun smartphone bezig en hadden zo onvoldoende oog voor het verkeer. Twee fietsers negeerden het rode stoplicht. Een autobestuurder werd eveneens beboet omdat hij meer oog had voor zijn gsm dan voor het verkeer en nog een andere droeg zijn gordel niet. In totaal heeft de politie 30 GAS-boetes opgesteld voor verkeersinbreuken.