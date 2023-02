Gratis expo Mooi'zaiek in districtshuis Deurne

Wijnegem Kempische Anke Verschue­ren speelt muzikale theater­voor­stel­ling in ‘t Gasthuis

Hebt u 4 februari 2023 nog een gaatje vrij in uw agenda? De Kempense zangeres Anke Verschueren belooft u alvast een fijne avond met haar theatervoorstelling I’M NOT GONNA WRITE YOU A LOVE SONG in het Wijnegemse Gasthuis, waarbij ze aan de hand van liefdesliedjesteksten uit alle tijden probeert te achterhalen wat verliefdheid eigenlijk is.

