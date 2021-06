Getuige achtervolgt verdachte van dodelijke steekpartij “Tsjak, tsjak... hoorde ik. Dan wandelde die man koelbloedig weg”

Politie op zoek naar man die jongetje (11) aanrandde in leegstaand fabrieks­pand aan Sportpa­leis

31 mei De politie van Antwerpen is op zoek naar een man die op 27 februari een 11-jarige jongen heeft aangerand in een leegstaand fabriekspand in Deurne in de omgeving van het Sportpaleis. Kort voor de feiten was de man nog wandelend te zien met een broodje in de hand.