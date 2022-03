Geseinde persoon die nog 40 maanden cel moest uitzitten gevat tijdens controle

Schoten 88 kinderen uit zesde leerjaar maken kennis met Sint-Jozefinsti­tuut via workshops

De zoektocht naar een geschikte middelbare school is volop aan de gang voor de kinderen uit het zesde leerjaar. Het Sint-Jozefinstituut op de Jozef Hendrickxstraat in Schoten deed hen zaterdagvoormiddag kennismaken met haar STEM-aanbod via twee workshops. “Ik heb veel bijgeleerd. Het is een toffe school”, aldus Berre (11) uit Overbroek (Brecht).

20 maart