Gedaan met containers: Freinetschool De Pientere Piste trekt verhuist naar innovatieve nieuwbouw

Volgens het team, de ouders en de kinderen heeft de nieuwe leeromgeving letterlijk alles in huis om kinderen zich thuis te laten voelen en om ervaringsgericht te kunnen werken. “Het gebouw is helemaal afgestemd op onze freinetwerking. De groene omgeving, de educatieve buitenruimte en de architectuur van het nieuwe gebouw stimuleren het zelfstandig en coöperatief onderzoek. Er zijn geen traditionele rechthoekige klassen, wel activerende leer- en speelruimtes met onderverdelingen in zones. Er zijn crea- en instructiezones, bouwzones, … Er is een theaterruimte, een bibliotheek met leesplek en er is zelfs een filmzaal. In onze traphal is er een glijbaan. Die vormt het hart van onze school,” vertelt directeur Judith Corthouts.

321

Op donderdag 27 oktober werd de innovatieve nieuwbouw officieel ingehuldigd in aanwezigheid van o.a. Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! en Danielle Van Ast, algemeen directeur van GO! Antwerpen. De Pientere Piste werd opgericht in 2010 om een antwoord te kunnen bieden op het capaciteitsprobleem in het Antwerpse basisonderwijs. Meer dan 10 jaar werd er school gemaakt in modulaire units aan de August Van de Wielelei in Deurne, in afwachting van een nieuw schoolgebouw. De school startte met zo’n 60 leerlingen bij de kleuters en het eerste leerjaar. Ondertussen telt de school 321 kinderen.