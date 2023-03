Foutparkeerders op oversteekplaats of stoep krijgen boete van 126,02 euro

TV STREAMING­TIP. ‘True Crime Belgium: De Beul van Deurne’: een vreselijke moord en levenslan­ge opsluiting

Geen genre dat de laatste jaren zo populair is als true crime. Dat is ook Streamz niet ontgaan. Zij brengen in ‘True Crime Belgium’ - waarin de meest schokkende en spraakmakende misdaden van ons land worden belicht - nu het relaas van Tony Baldassarre, die z’n baas op gruwelijke wijze van het leven beroofd.