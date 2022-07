Foodmaker opent zomerbar op dak van Sportoase in Deurne

Lier Beloften Antwerp komen naar Vanderpoor­ten­sta­di­on: al minstens drie matchen achter gesloten deuren

Als de beloften van voetbalclub Antwerp volgend seizoen hun thuismatchen in Eerste Nationale afwerken in het Lierse Vanderpoortenstadion, zal dat minstens drie keer gebeuren achter gesloten deuren. Tegen Eisden, Luik en La Louvière wordt er al zeker geen publiek toegelaten. Dat viel te horen tijdens de jongste gemeenteraadszitting in Lier.

28 juni