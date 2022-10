Florapoint opent tweede (legale) cannabisshop in Antwerpen

DEURNENa de Kronenburgstraat is er nu ook een tweede Florapoint in Antwerpen op de Lakborslei in district Deurne. Florapoint verkoopt cannabidiol - beter gekend als CBD - oftewel niet-psychoactieve stoffen die in cannabis zitten en dus legaal zijn in België. CBD zou helende kwaliteiten hebben, zonder de typische cannabis-roes op te wekken.