Ellen Seresia vervangt Jeff Braam in districtsraad: “Jeff stond mee aan de wieg van N-VA Deurne”

“We gaan Jeff uiteraard missen. Hij stond mee aan de wieg van N-VA Deurne”, aldus voorzitter Mascha Van Huffelen. “Door de jaren heen is gebleken dat Jeff maar ook zijn vrouw Irène een rots in de branding waren voor onze afdeling. Altijd konden we op hem hen rekenen. Er was geen activiteit waar Jeff en Irène niet aanwezig op waren om een handje te helpen en mensen te overtuigen van onze partijvisie. We wensen vanuit onze afdeling Jeff en Irène nog vele mooie momenten samen. Vooral willen we hen bedanken voor hun inzet doorheen de jaren”, voegt stadsschepen en goede vriend van het koppel Peter Wouters er nog aan toe.

Ellen Seresia (56) maakt haar intrede in de lokale politiek. Tijdens de districtsraad van donderdag 20 oktober legde Ellen haar eed af als districtsraadslid. ”Ik heb er zin in”, begint Ellen heel enthousiast: “ In 2018 heb ik me voor de eerste keer kandidaat gesteld voor de districtsraad van Deurne. Nu kan ik mijn engagement voor Deurne vertalen als districtsraadslid.”

Ellen is al 4 jaar wijkverantwoordelijke in Deurne-Zuid voor de wijken Drakenhof en Langbaanvelden. Ze is 11 jaar gepensioneerd en werkte voorheen 23 jaar als verpleegkundige op de dienst oncologie, cardiologie en radiologie. Omwille van gezondheidsredenen moest Ellen noodgedwongen haar job als verpleegkundige stop zetten. ”Dat kwam voor mij zeer hard aan. Ik ben dan ook tevreden dat ik via deze weg toch nog mijn steentje aan de maatschappij kan bijdragen. Ik wil mij vooral inzetten voor een sociaal, veilig en leefbaar Deurne”, besluit ze.

