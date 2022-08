Duizenden liters water verdwijnen al maanden in riool, ondanks stilliggende bouwwerf: “Wegens mogelijke aanwezigheid van PFAS kan het niet hergebruikt worden”

DeurneOp een bouwwerf in Deurne liggen de werkzaamheden al enkele maanden stil. Toch blijven enkele pompen het grondwater er naar boven halen om het verderop te lozen in de riolering. Sommige buurtbewoners spreken van waterverspilling, maar volgens projectleider Cedric H. zijn de pompen nodig om stabiliteitsproblemen te voorkomen. Omdat er mogelijk schadelijke PFAS-stoffen in het water zitten, besloot de Vlaamse Overheid om het water niet te hergebruiken.

Op de Ergo De Waellaan 120 wordt sinds vorig jaar gewerkt aan een appartementencomplex. Na de bouw van de kelderverdieping werden de werken in januari gestaakt. Maar de pompen die het grondwater naar de riolering brengen, zijn maanden later nog steeds actief. Enkele buurtbewoners vragen zich af waarom dat nodig is. “Die pompen lozen continu water in de riolering. Zoveel waterverspilling vind ik in deze tijden van droogte niet normaal. Ze vragen ons om zuinig te zijn en ons gras niet te besproeien, maar hier loopt het water al maanden zo de riool in. De kelder is gebouwd, dus ik begrijp niet waarom die pompen nog nodig zijn”, aldus een buurtbewoonster.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Er loopt elke dag heel wat water de riool in. © rv

Volgens projectleider Cedric H. van vastgoedkantoor Movast is er een goede reden voor het gebruik van de pompen. “Als ze het grondwater niet wegpompen, wordt de druk te hoog en kan de kelder naar boven geduwd worden”, legt hij uit. “Als dat gebeurt, ontstaan er stabiliteitsproblemen die de woningen van de buren in gevaar kunnen brengen. Daarom pompen we het water weg. Dat doen we volgens de vergunning de we hebben gekregen van Stad Antwerpen. We zijn verplicht om deze vergunning strikt te volgen.”

Onverwacht overlijden

De werken kwamen in januari stil te liggen door het onverwachte overlijden van de zaakvoerder van Movast. “Hij was de projectleider van de werf. Normaal gezien hervatten we de bouw eind augustus. Ik zal samen met de architect en de aannemer aan het project werken en het zo snel mogelijk proberen af te ronden. We beginnen met de vloeren. Als die van de gelijkvloerse verdieping erin ligt, is er voldoende tegendruk voor de kelder en mogen de pompen weg.”

“Uiteraard betreur ik, gezien de huidige warme en dus droge omstandigheden, het wegpompen van grondwater in de riool”, zegt Annick De Ridder, schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijk ordening (N-VA). “De reden voor dat wegpompen van bemalingswater ligt bij het algemene voorzichtigheidsprincipe van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een veiligheidsstraal rond 3M ingesteld. Binnen die straal bevat het water mogelijk PFAS, en is het niet duidelijk hoe de kwaliteit van het water is. Voorlopig werd beslist om er het bemalingswater weg te pompen in de riolen. Het is wachten op de uitwerking van een definitief normenkader.”

LEES OOK:

Volledig scherm Er loopt elke dag heel wat water de riool in. © CVDP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.