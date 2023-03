Dronken man steelt gsm en gooit toestel uit raam in Deurne

De dame wilde tijdens de namiddag iets uit haar geparkeerde wagen halen. Daar werd ze aangesproken door een man die al een tijd in een stilstaande auto zat. “Hij volgde haar tot in haar woning en nam bij het buitengaan haar gsm-toestel mee. Nadien stapte hij in zijn wagen, gooide hij de gestolen gsm uit het raam en reed hij in op een geparkeerd voertuig”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.