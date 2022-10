Drie verdachten van verijdelde aanslag met brandbom in Van Lissumstraat opgepakt

“In de nacht van 9 augustus 2022 zou een groepje personen een plan beraamd hebben om een brandbom te gooien naar een pand in de Van Lissumstraat in Deurne,” aldus Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Na eerdere incidenten had de geviseerde familie zelf bewakingsteams samengesteld om hun adressen te beschermen tegen aanvallers. In dat kader zouden twee van de uitvoerders onderschept zijn in de Wipstraat in Antwerpen. Van daaruit werden de twee mannen naar een locatie gebracht, waar ze werden vastgehouden, geslagen en gefolterd. Uiteindelijk werden de slachtoffers vrijgelaten. Later doken foto’s en filmpjes van deze feiten op in de media.”