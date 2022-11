District Deurne kleurt groener door de digitale nieuwsbrief

Wijnegem Kerstmarkt houdt Wijnegemna­ren vier dagen lekker warm (en trakteert op een vuurshow)

Het is nog even wachten tot Sinterklaas langs geweest is, maar overal in Vlaanderen wordt ook al naarstig uitgekeken naar de kerstperiode. Zo ook in Wijnegem, waar men aankondigde dat van 15 tot 18 december een heuse kerstmarkt op het Marktplein zal plaatsvinden.

