District Deurne herstelt spiegelbreuk vredesmonument op Wim Saerensplein

Iedere partij had zijn eigen theorie over hoe de barst was ontstaan. “De ene verklaarde dat de spiegel al gebroken was tijdens de bouw van het monument, de andere dat het de schuld was van de architect omdat de spanningen te hoog opliepen met breuk tot gevolg”, aldus districtsburgemeester Tjerk Sekeris. “Er waren zelfs geruchten dat vandalisme de oorzaak was.”

Uiteindelijk besloot het district om de spiegel zelf te laten herstellen, om verdere discussies te voorkomen. Helaas blijft de fontein bij het monument voorlopig nog een probleem. “Die fontein heeft even gewerkt, maar ook hier is er een dispuut ontstaan tussen verschillende aannemers, de architecten en het district”, aldus de districtsburgemeester. “Ik hoop dat er snel een oplossing komt voor het fonteinprobleem, zodat het vredesmonument weer in volle glorie te bewonderen is. Het is fijn dat er in elk geval weer een stukje van het monument hersteld is.”