Dirk en Rein openen nieuwe luchthavenbrasserie Belair: "Prachtige locatie met uitzicht op het tarmac”

Lunchen met een uitzicht op de startbaan en de opstijgende vliegtuigen die naar zonniger oorden vliegen? Het kan sinds dit weekend weer in Belair, de brasserie op de Antwerpse luchthaven. De vorige eigenaars van Belair legden drie jaar geleden de boeken neer, maar nieuwe eigenaars Dirk Blockmans (54) en Rein Van Hove (41) gaven de brasserie de afgelopen periode een make-over. Dit weekend konden de eerste klanten genieten van de vernieuwde Belair.

“Wij kwamen hier vroeger regelmatig en vonden Belair altijd een mooie brasserie", vertelt Rein. “Je zit op een prachtige locatie met een mooi uitzicht op de vliegtuigen: niet enkel de grote lijnvluchten, maar ook sportvliegtuigjes, privéjets en vliegtuigen van het Stampe en Vertongen Museum. Dat trekt mensen aan. Toen we zagen dat er een concessie vrijkwam, hebben we ons dan ook meteen kandidaat gesteld.”

Rein is samen met haar man Dirk de zaakvoerder van Belair.

Optredens

De brasserie is er niet enkel voor mensen die een boardingpass op zak hebben. “Integendeel: we willen veel buurtbewoners aantrekken”, aldus Rein. “Klanten kunnen binnen langs een aparte ingang, ze hoeven dus niet door de luchthaven te gaan. Vanaf september plannen we een paar optredens, om Belair een gezellige plek te maken voor iedereen.”

Dirk en Rein zijn met Belair niet aan hun proefstuk toe: ze baten ook Brasserie 2140 uit in Borgerhout. Dirk heeft nog een andere job, maar staat zoveel hij kan in de zaak. Voor Rein zijn de brasseries wel haar voltijdse baan. Zij staat ook in de keuken. “We hebben een heel goed team dat ons ondersteunt, en we verdelen onze tijd over de twee brasseries", aldus Rein.

Het nieuwe restaurant Belair op de luchthaven in Antwerpen.

Vlaamse keuken met eigen touch

Op het menu vind je gerechten uit de klassieke brasseriekeuken, maar wel met een eigentijdse touch. “We proberen origineel uit de hoek te komen. We serveren Vlaamse klassiekers, maar wel met andere invloeden. Een croque monsieur op een focacciabroodje in plaats van op een gewone boterham, bijvoorbeeld. Het belangrijkste vinden we dat alles vers is: we werken uitsluitend met verse producten.”

Belair is alle dagen open van 8 uur ’s morgens, de keuken sluit om 21 uur.

Belair opende op 1 mei de deuren.