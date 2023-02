Deurne vreest 10 maanden extra werken op Herentalsebaan: “Onbegrijpelijk dat De Lijn dit heeft beslist zonder overleg”

ANTWERPEN Drum-‘n-bass-feest Rampage palmt heel de stad in, van Ampere tot Sportpa­leis

Rampage, het grootste drum-‘n-bass -en dubstepfeest ter wereld, strijkt midden maart weer neer in Antwerpen. Alsof een uitverkocht festijn in Sportpaleis niet goed genoeg is, neemt het Rampage van deejay Murdock deze keer ook heel de stad in, met ook evenementen in onder andere Ampere, Zappa en Club Vaag.