Deurne organiseert open themadag over toerisme in de streek

Antwerpen Lies Buyse is nieuwe directeur van Antwerps MAS

Lies Buyse, de vroegere coördinator van de stedelijke musea van Antwerpen, is gestart als nieuwe directeur van het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen. De vorige directeur, Marieke van Bommel, nam in 2021 na bijna zeven jaar afscheid: ze maakte de overstap naar het Nationaal Museum voor Wereldculturen (NMVW) en het Wereldmuseum in Nederland.