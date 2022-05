Deurne organiseert netwerkevenement in Bosuilstadion

Deelnemers krijgen een rondleiding achter de coulissen van het stadion, waarna districtsburgemeester Tjerk Sekeris vertelt over projecten, openbare werken en de eventkalender in Deurne in 2022 en 2023. Nadien geeft Bert Van Thilborgh (trendwatcher en futurist & innovation specialist) een keynote over ‘bloeiend ondernemen’ in de toekomst, waarna je kunt netwerken op een infomarkt en vragen kunt stellen aan specialisten. Deelnemen kost 48,50 euro per persoon (inclusief drankje en hapje), inschrijven is verplicht via de website van de lokale economieraad.