Deurne krijgt opnieuw tijdelijke outletwinkel van ALDI

Vanaf maandagochtend 10 oktober zal ALDI opnieuw een tijdelijke outletwinkel openen in de loods langs de Merksemsesteenweg 149 in Deurne. Eerder opende ALDI er al één op dezelfde locatie in juli. Geregeld zal de outletwinkel een nieuwe selectie van allerlei non-foodartikelen uit de ALDI-folder aanbieden. “De eerste editie was een enorm succes. Zomerse artikelen zoals reiskoffers en jacuzzi’s waren erg in trek. We hebben besloten om dit najaar de outlet te heropenen met een vernieuwd aanbod met onder meer laptops, buitencamera’s en steps aan verlaagde prijzen”, zegt Annelies Janssens, Manager Verkoop bij ALDI.