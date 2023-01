Deurne herdenkt 79ste verjaardag van deportatie politiekorps

Wijnegem Schrijf­ster van levensver­haal Julie Van Espen geeft lezing in ‘t Gasthuis

Schrijfster en journalist Diane Broeckhoven, die het nieuws recent haalde met het boek ‘Je fluistert in mijn oor’ over het leven Julie Van Espen, zakt af naar Wijnegem. Tijdens Toast Literair in ‘t Gasthuis op 22 januari vertelt Diane Broeckhoven over haar leven en werk en licht ze een tipje van de sluier op over haar nieuwe roman.

11 januari