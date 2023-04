Deurne Feest komt terug op 9 juli met rommelmarkt, kinderdorp en optredens

Wereldbe­roem­de rapper Post Malone (27) duikt op in Antwerpse horeca: “Hij was héél down to earth”

Hoog bezoek in Antwerpen donderdagavond. Niemand minder dan Post Malone, de wereldberoemde Amerikaanse rapper, stapte Italiaans restaurant Paesano op het Eilandje binnen. Daarna zette de superster, die vanavond in het Sportpaleis staat, de avond verder in cocktailbar Soho op het Zuid, waar hij een Moscow Mule bestelde. Het ongeloof bij de aanwezige klanten was immens. “Hij was supervriendelijk en vond het meteen oké om een praatje te slaan.”