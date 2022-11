Dealer verstopt sok met cocaïne in struiken

Antwerpen Tanguy Ottomer brengt boek uit over Elixir d'Anvers: “Ik drink elke dag mijn borreltje Elixir”

Een kruidenlikeur met een typische gele kleur? Dat kan alleen maar Elixir d’Anvers zijn. FX de Beukelaer nv produceert het Antwerpse drankje al jaren volgens hetzelfde recept, in 2023 viert Elixir d’Anvers zijn 160ste verjaardag. Dat wordt onder andere gevierd met een boek over het Antwerpse goud, door stadsgids Tanguy Ottomer. “Het is een koffietafelboek. Of beter: een ‘Elixirtafelboek’.”

10 november