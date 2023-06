De Wever doopt nieuw toestel op Antwerp Airport: “Altijd consequente voorstander van luchthaven geweest”

Vrienden kwijt op Graspop? Met Festivalradar.io vind je ze razendsnel terug: “Slepen met een kaartje en je locatie ‘sharen’, zo simpel is het”

We kennen het allemaal: je staat op een festival en hebt geen idee waar je je vrienden moet terugvinden tussen de gigantische, krioelende mensenmassa. De Limburgse Hans Dreesen (42) bedacht een oplossing: Festivalradar.io. Met zijn programma hoef je maar te slepen op een kaartje en je locatie te ‘sharen’ met je vrienden en klaar is Kees. “Uiteindelijk wil ik er een echte app van maken, want nu is het enkel nog een website.”