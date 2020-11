Dakbrand in appartement in De Gryspeerstraat in Deurne: geen gewonden

Antwerpen/Deurne Rechtbank acht ‘illegale uitbrei­ding’ van luchthaven Deurne niet onwettig: “Voor ons is de ontgooche­ling dubbel”

6 november De rechtbank acht niet bewezen dat de uitbreiding van de startbaan van de Luchthaven in Deurne illegaal is uitgevoerd. Dat was vanochtend de conclusie van de correctionele rechtbank. Zo lijkt de strijd die actiegroep ‘Verlenging Nooit’ al bijna 20 jaar voert tegen de verlenging van de startbaan van de luchthaven niet in hun voordeel te eindigen. Eind september eiste de burgerlijke partij in de zaak nog het volledige herstel en dus de afbraak van de uitgevoerde werkzaamheden.