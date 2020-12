Brandweer gaat stormschade vaststellen vlakbij Sportpaleis en botst op cannabisplantage

Wijnegem Wijnegemse fotografe valt in de prijzen met haar huwelijks­fo­to­gra­fie: “Ik toon de mensen zoals ze zijn”

20 december De Wijnegemse fotografe Sanne De Block (31) is in de prijzen gevallen met haar huwelijksfotografie. Uit meer dan 450 deelnemers won ze de prijs van ‘Storyteller of the Year’ van het prestigieuze Britse fotografieplatform ‘This Is Reportage’. Maar ondanks haar succes voelt ook zij de zware gevolgen van de coronacrisis. “Ik heb een nieuwe job moeten zoeken.”