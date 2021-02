Brandbom ontploft tegen woning in Deurne

Het incident gebeurde donderdagavond rond half negen. In de Albert Bevernagelei, niet ver van het Sportpaleis, werd de gevel van een van de woningen getroffen door een benzinebom. De muur van de woning is zwartgeblakerd, maar vooralsnog is er geen sprake van gewonden. Het labo is ondertussen ter plaatse voor onderzoek en de omgeving is afgezet door de politie.