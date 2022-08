Brand in kasteel Boekenberg in Antwerpen: “Volledige dakconstructie staat in lichterlaaie”

ANTWERPENDe Antwerpse brandweer rept zich met man en macht naar een grote kasteelbrand in het Boekenbergpark in het Antwerpse district Deurne. Om een nog onbekende reden is daar brand ontstaan in het kasteel, dat in renovatie is. De rookpluim is van kilometers ver te zien. “De volledige dakconstructie staat in brand.”